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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 12:31 BJT

澳洲商品：政府上调今年铁矿石与煤炭均价预估，因中国需求意外增强

路透悉尼10月7日 - 澳洲周五上调2016年铁矿石和煤炭均价预估，由于中国钢铁厂商的需求意外增强。铁矿石和煤炭是澳洲出口量最大的两种商品。

澳洲工业、创新及科学部发布的最新季度展望报告中，将今年铁矿石均价预估上调10%至每吨48.50美元，并将炼焦煤均价调升16%至每吨99.40美元。

此次调升反映出两种商品价格近期大涨，铁矿石和炼焦煤现价分别为每吨55美元和200美元，凸显出中国工业部门的需求意外升温。中国是澳洲大宗商品的主要买家。

“尽管预期下滑，但过去三个月多数建筑和钢铁原料价格继续上涨，因为中国建筑业需求意外强韧，而且出现预料之外的供应中断，”该部首席经济学家Mark Cully表示。

澳洲预期，2017年炼焦煤均价将升至每吨108美元，但铁矿石价格在今年稍晚可能回落。报告中预估，由于受到供应增加影响，铁矿石将在2017年下滑6%至平均每吨45美元。

澳洲2017年铁矿石出口料将增加8%至8.51亿吨，推动出口收入提高12%至540亿澳元，前次预估为490亿。(完) (编译 徐文焰；审校 高琦)

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