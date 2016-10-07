澳洲商品：政府上调今年铁矿石与煤炭均价预估，因中国需求意外增强

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼10月7日 - 澳洲周五上调2016年铁矿石和煤炭均价预估，由于中国钢铁厂商的需求意外增强。铁矿石和煤炭是澳洲出口量最大的两种商品。
澳洲工业、创新及科学部发布的最新季度展望报告中，将今年铁矿石均价预估上调10%至每吨48.50美元，并将炼焦煤均价调升16%至每吨99.40美元。
此次调升反映出两种商品价格近期大涨，铁矿石和炼焦煤现价分别为每吨55美元和200美元，凸显出中国工业部门的需求意外升温。中国是澳洲大宗商品的主要买家。
“尽管预期下滑，但过去三个月多数建筑和钢铁原料价格继续上涨，因为中国建筑业需求意外强韧，而且出现预料之外的供应中断，”该部首席经济学家Mark Cully表示。
澳洲预期，2017年炼焦煤均价将升至每吨108美元，但铁矿石价格在今年稍晚可能回落。报告中预估，由于受到供应增加影响，铁矿石将在2017年下滑6%至平均每吨45美元。
澳洲2017年铁矿石出口料将增加8%至8.51亿吨，推动出口收入提高12%至540亿澳元，前次预估为490亿。(完) (编译 徐文焰；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。