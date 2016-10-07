澳洲商品：政府上调今年铁矿石与煤炭均价预估，因中国需求意外增强

路透悉尼10月7日 - 澳洲周五上调2016年铁矿石和煤炭均价预估，由于中国钢铁厂商的需求意外增强。铁矿石和煤炭是澳洲出口量最大的两种商品。

澳洲工业、创新及科学部发布的最新季度展望报告中，将今年铁矿石均价预估上调10%至每吨48.50美元，并将炼焦煤均价调升16%至每吨99.40美元。

此次调升反映出两种商品价格近期大涨，铁矿石和炼焦煤现价分别为每吨55美元和200美元，凸显出中国工业部门的需求意外升温。中国是澳洲大宗商品的主要买家。

“尽管预期下滑，但过去三个月多数建筑和钢铁原料价格继续上涨，因为中国建筑业需求意外强韧，而且出现预料之外的供应中断，”该部首席经济学家Mark Cully表示。

澳洲预期，2017年炼焦煤均价将升至每吨108美元，但铁矿石价格在今年稍晚可能回落。报告中预估，由于受到供应增加影响，铁矿石将在2017年下滑6%至平均每吨45美元。