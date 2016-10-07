澳新汇市：澳元兑英镑触及三年新高，新西兰元兑美元跌至两个月新低

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
稍早英镑兑美元在部分交易平台突然从约1.2600的水准，大跌10%至1.1378，然后弹回1.2500美元左右。之后经过一番剧烈震荡，英镑/美元 最新报1.2432，日内仍跌1.5%。
澳元兑美元 小跌0.1%至0.7576，接近两周低位，因美国经济数据令人鼓舞，提振美联储今年升息的预期，从而支撑了美元。
澳元若持续下跌，将创7月22日以来单周最差表现。
美国劳工部周四公布，上周请领失业金人数意外降至43年低点附近 。这将美元推升至两个月高点。
“根本不是澳元所造成的。是因为美元的波动，美国经济数据较好，提高了美联储12月升息的预期。”AxiTrader首席市场分析师Greg McKenna说。
澳元兑新西兰元 上涨0.5%，守在两个月高位附近。
新西兰元/美元 连跌五天，周五跌至两个月新低，并跌破重要支撑位0.7200美元，日内跌0.3%。
新西兰元料创两个月来最大周线降幅。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。