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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 11:45 BJT

澳新汇市：澳元兑英镑触及三年新高，新西兰元兑美元跌至两个月新低

稍早英镑兑美元在部分交易平台突然从约1.2600的水准，大跌10%至1.1378，然后弹回1.2500美元左右。之后经过一番剧烈震荡，英镑/美元 最新报1.2432，日内仍跌1.5%。

澳元兑美元 小跌0.1%至0.7576，接近两周低位，因美国经济数据令人鼓舞，提振美联储今年升息的预期，从而支撑了美元。

澳元若持续下跌，将创7月22日以来单周最差表现。

美国劳工部周四公布，上周请领失业金人数意外降至43年低点附近 。这将美元推升至两个月高点。

“根本不是澳元所造成的。是因为美元的波动，美国经济数据较好，提高了美联储12月升息的预期。”AxiTrader首席市场分析师Greg McKenna说。

澳元兑新西兰元 上涨0.5%，守在两个月高位附近。

新西兰元/美元 连跌五天，周五跌至两个月新低，并跌破重要支撑位0.7200美元，日内跌0.3%。

新西兰元料创两个月来最大周线降幅。(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/龚芳)

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