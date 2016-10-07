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市场报道 | 2016年 10月 7日 星期五 11:46 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月7日至10月14日

路透10月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特
殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
    
 公布日期        公布时间  公司代码  业绩季度及公司名称
 2016年10月11日  BMO       FAST.OQ   Q3 2016 Fastenal Co 
 2016年10月11日  BMO       AA.N      Q3 2016 美国铝业(ALCOA)
 2016年10月12日  AMC       CSX.OQ    Q3 2016 CSX Corp 
 2016年10月13日  NTS       DAL.N     Q3 2016 达美航空
 2016年10月13日  AMC       WYNN.OQ   Q3 2016 Wynn Resorts Ltd 
 2016年10月14日  10:45     JPM.N     Q3 2016 摩根大通
 2016年10月14日  12:00     WFC.N     Q3 2016 富国银行
 2016年10月14日  BMO       C.N       Q3 2016 花旗集团
 2016年10月14日  BMO       PNC.N     Q3 2016 PNC Financial Services Group Inc 
            
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张明钧；审校 张荻)

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