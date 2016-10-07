《美国上市公司业绩公布日程表》--10月7日至10月14日

路透10月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特 殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年10月11日 BMO FAST.OQ Q3 2016 Fastenal Co 2016年10月11日 BMO AA.N Q3 2016 美国铝业(ALCOA) 2016年10月12日 AMC CSX.OQ Q3 2016 CSX Corp 2016年10月13日 NTS DAL.N Q3 2016 达美航空 2016年10月13日 AMC WYNN.OQ Q3 2016 Wynn Resorts Ltd 2016年10月14日 10:45 JPM.N Q3 2016 摩根大通 2016年10月14日 12:00 WFC.N Q3 2016 富国银行 2016年10月14日 BMO C.N Q3 2016 花旗集团 2016年10月14日 BMO PNC.N Q3 2016 PNC Financial Services Group Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 张明钧；审校 张荻)