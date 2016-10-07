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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 11:56 BJT

《全球汇市》英镑/美元触及31年新低1.1378，投资者担心“硬”退欧

纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.1110  1.1149  -0.35  +2.30  1.
0860
    美元/日圆            103.79  103.93  -0.13 -13.72  12
0.30
    欧元/日圆         115.32  115.91  -0.51 -11.61  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9824  0.9802  +0.22  -1.94  1.
0018
    英镑/美元            1.2421  1.2614  -1.53 -15.72  1.
4738
    美元/加元            1.3243  1.3216  +0.20  -4.31  1.
3839
    美元/离岸人民币         6.7138  6.7065  +0.11  +2.22 
 6.5680
    澳元/美元            0.7574  0.7582  -0.11  +4.11  0.
7275
    新西兰元/美元        0.7130  0.7159  -0.41  +4.47  0.
6825
    澳元/日圆         78.620  78.840  -0.28 -10.27  87
.620
    新西兰元/日圆     74.020  74.440  -0.56  -9.71  81
.980
    英镑/日圆         128.93  131.07  -1.63 -27.25  17
7.22
    澳元/新西兰元     1.0621  1.0579  +0.40  -0.40  1.
0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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CN]
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CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 张涛/王颖/孙茉莉/蔡美珍；审校 徐文焰/高琦)

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