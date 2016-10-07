《全球汇市》英镑/美元触及31年新低1.1378，投资者担心“硬”退欧

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1110 1.1149 -0.35 +2.30 1. 0860 美元/日圆 103.79 103.93 -0.13 -13.72 12 0.30 欧元/日圆 115.32 115.91 -0.51 -11.61 13 0.47 美元/瑞郎 0.9824 0.9802 +0.22 -1.94 1. 0018 英镑/美元 1.2421 1.2614 -1.53 -15.72 1. 4738 美元/加元 1.3243 1.3216 +0.20 -4.31 1. 3839 美元/离岸人民币 6.7138 6.7065 +0.11 +2.22 6.5680 澳元/美元 0.7574 0.7582 -0.11 +4.11 0. 7275 新西兰元/美元 0.7130 0.7159 -0.41 +4.47 0. 6825 澳元/日圆 78.620 78.840 -0.28 -10.27 87 .620 新西兰元/日圆 74.020 74.440 -0.56 -9.71 81 .980 英镑/日圆 128.93 131.07 -1.63 -27.25 17 7.22 澳元/新西兰元 1.0621 1.0579 +0.40 -0.40 1. 0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 张涛/王颖/孙茉莉/蔡美珍；审校 徐文焰/高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。