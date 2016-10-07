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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 12:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下跌，英镑挫跌

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* 美元全面走强，英镑在亚洲早盘挫跌，欧元疲软

* 欧元/美元脱离稍早高点1.1152，跌至1.1110，受期权到期及欧元/日圆走势影响

* 总计有29亿欧元以上的期权到期，1.1100-35有所支撑

* 上档有更多期权到期，在1.1145-1.1200的价位有29亿欧元期权到期，在1.1225-1.1300则有逾25亿欧元

* 美联储升息预期的影响目前大过于欧洲央行缩减购债计划担忧

* 欧元/日圆今日遭到出脱，从115.94跌至115.24，隔夜高位在116.29

(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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