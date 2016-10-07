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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 14:28 BJT

台湾股市：收盘小跌但周线升逾1%，关注美国非农就业及企业业绩

路透台北10月7日 - 台湾股市周五收盘小跌，周线收升逾1%。分析师表示，台股本周都呈现狭幅盘整，未见明确方向，市场除等待周五美国非农就业数据，也密切关注下周台积电 的投资人说明会指引方向。

台湾加权股价指数 收跌0.20%,至9,265.81点；今日成交初值 为607.62亿台币，上交易日修正后为633.31亿。

台新投顾协理黄文清表示，近期反映美国就业数据向好，美债殖利率也有反弹，各方仍关注美国年底升息预期是否升高。此外，下周不论美股或台股都进入业绩公布高峰，台积电下周四(13日)也有第三季投资人说明会，各方关注该公司对第四季的看法，或为股市走向提供指引。

〞最近都这样，成交很少，水波不兴。〞他说。

台积电下周三(13日)将于14:00召开投资人说明会。依规定台湾上市公司将在10月16日以前公布第三季季报获利数字。

他表示，下周台股的交易区间会在季线的9,170-9,350点之间盘整，不排除因成交偏少而令指数稍跌。

本地时间14:15，亚洲主要股市大多小跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.46%。(完)

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