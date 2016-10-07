台湾股市：收盘小跌但周线升逾1%，关注美国非农就业及企业业绩

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月7日 - 台湾股市周五收盘小跌，周线收升逾1%。分析师表示，台股本周都呈现狭幅盘整，未见明确方向，市场除等待周五美国非农就业数据，也密切关注下周台积电 的投资人说明会指引方向。
台湾加权股价指数 收跌0.20%,至9,265.81点；今日成交初值 为607.62亿台币，上交易日修正后为633.31亿。
台新投顾协理黄文清表示，近期反映美国就业数据向好，美债殖利率也有反弹，各方仍关注美国年底升息预期是否升高。此外，下周不论美股或台股都进入业绩公布高峰，台积电下周四(13日)也有第三季投资人说明会，各方关注该公司对第四季的看法，或为股市走向提供指引。
〞最近都这样，成交很少，水波不兴。〞他说。
台积电下周三(13日)将于14:00召开投资人说明会。依规定台湾上市公司将在10月16日以前公布第三季季报获利数字。
他表示，下周台股的交易区间会在季线的9,170-9,350点之间盘整，不排除因成交偏少而令指数稍跌。
本地时间14:15，亚洲主要股市大多小跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.46%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。