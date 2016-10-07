路透基点：巨腾国际签订3亿美元五年期定期贷款--TRLPC

路透香港10月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，巨腾国际控股有限公司已于周三签署五年期定期贷款，规模扩增至3亿美元，吸引到12家银行承贷。

中国银行(香港)、星展银行、凯基银行、兆丰国际商业银行，和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。台北富邦银行担任额度代理行。

这笔贷款初始发起规模为2.5亿美元，资金将作为再融资及营运资本之用，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过35个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。一般联贷的最高前端费用为25个基点。

在18个月宽限期过后，贷款将分八期每半年等额偿还。

借款人为巨腾子公司Dynamic Apex Macao Commercial Offshore Ltd，担保人为巨腾国际。