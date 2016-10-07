路透基点：巨腾国际签订3亿美元五年期定期贷款--TRLPC

国际油市：买兴浮现带动亚洲燃料油现货升水和价差小幅走升
路透新加坡1月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周五小升，受BP持续的买兴支撑，BP以较周四更高的升水购买了一艘船货。
路透香港10月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，巨腾国际控股有限公司已于周三签署五年期定期贷款，规模扩增至3亿美元，吸引到12家银行承贷。
中国银行(香港)、星展银行、凯基银行、兆丰国际商业银行，和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。台北富邦银行担任额度代理行。
这笔贷款初始发起规模为2.5亿美元，资金将作为再融资及营运资本之用，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过35个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。一般联贷的最高前端费用为25个基点。
在18个月宽限期过后，贷款将分八期每半年等额偿还。
借款人为巨腾子公司Dynamic Apex Macao Commercial Offshore Ltd，担保人为巨腾国际。
巨腾国际在香港上市，生产笔记本电脑外壳。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
路透新加坡1月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周五小升，受BP持续的买兴支撑，BP以较周四更高的升水购买了一艘船货。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
12月初石油输出国组织(OPEC)公布减产协议以后，亚洲炼油利润率涨至最高水准，1月12日新加坡较迪拜原油的炼油利润率升至每桶7.27美元，为11月30日以来最高。