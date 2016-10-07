台湾债市：五年新券殖利率收升一度创高，偏空观望美非农就业数据

* 指标五年公债发行前交易殖利率收高，盘中一度升破0.60% * 观望周五的美国非农就业数据 * 下周105/13殖利率短期区间暂看在0.585-0.636% 路透台北10月7日 - 台湾指标五年公债105/13期 周五发行前交易殖利率收升，盘中一度创此 期公债新高。交易员表示，台债殖利率曲线反映短率再下有限，后端趋升，但市场观望周五的美国非农就业数 据，成交不盛。 他们表示，冷券市场从六、七年存续期到10年期冷券，遭到卖盘抛售，殖利率皆呈现偏升，台债气氛上稍 空一些。现券市场上10年和五年券也遭到卖压攻击，这可能也部分反映出央行停止降息循环，短率再下无望的 担忧。 〞大家会慢慢思考，如果央行不降息了，年底到明年可能有较多的公司债出来，供给多一点。〞一位票券 商交易员表示。 他们表示，寿险业在殖利率曲线后端抛售持券，后端有走高压力，不排除整条曲线都稍有向上压力。也有 交易员认为，从五到10年的区段，殖利率曲线向上的压力稍大，因此区段曲线先前太过平坦。 一位证券商交易员则认为，要等到11月30年券的新筹码释出后，才能明确观察殖利率曲线后端是否走稳。 下周一台湾因公众假期金融市场休市一日。 美国公债收益率周四上升至三周高位，投资者为周五可能公布强劲的就业报告作准备，市场认为，良好的 就业报告会暗示 美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次升息时机。 台湾央行9月底召开第三季理监事会议决议维持利率不变，中止此前连续四季的降息循环。 五年公债及10年公债周五盘中都创下此期券新高--0.6019%及0.7700%。交易员预估，下周二105/13期公债 发行前交易殖利率区间估在0.585-0.636%；105/11期殖利率区间则料在0.75-0.80%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/13 +0.80 0.5980 0.5916-0.6019* 58.50 10 105/11 +1.90 0.7700 0.7688-0.7700* 2.0 注*为该券发行前交易期间盘中新高。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7700% 5 105/08 0.5880% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 董永年)