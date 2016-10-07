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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 14:54 BJT

台湾债市：五年新券殖利率收升一度创高，偏空观望美非农就业数据

* 指标五年公债发行前交易殖利率收高，盘中一度升破0.60%
    * 观望周五的美国非农就业数据
    * 下周105/13殖利率短期区间暂看在0.585-0.636%

    路透台北10月7日 - 台湾指标五年公债105/13期 周五发行前交易殖利率收升，盘中一度创此
期公债新高。交易员表示，台债殖利率曲线反映短率再下有限，后端趋升，但市场观望周五的美国非农就业数
据，成交不盛。
    
    他们表示，冷券市场从六、七年存续期到10年期冷券，遭到卖盘抛售，殖利率皆呈现偏升，台债气氛上稍
空一些。现券市场上10年和五年券也遭到卖压攻击，这可能也部分反映出央行停止降息循环，短率再下无望的
担忧。
    
   〞大家会慢慢思考，如果央行不降息了，年底到明年可能有较多的公司债出来，供给多一点。〞一位票券
商交易员表示。
      
    他们表示，寿险业在殖利率曲线后端抛售持券，后端有走高压力，不排除整条曲线都稍有向上压力。也有
交易员认为，从五到10年的区段，殖利率曲线向上的压力稍大，因此区段曲线先前太过平坦。
    
    一位证券商交易员则认为，要等到11月30年券的新筹码释出后，才能明确观察殖利率曲线后端是否走稳。
     
    下周一台湾因公众假期金融市场休市一日。 
    
    美国公债收益率周四上升至三周高位，投资者为周五可能公布强劲的就业报告作准备，市场认为，良好的
就业报告会暗示 美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次升息时机。
    
    台湾央行9月底召开第三季理监事会议决议维持利率不变，中止此前连续四季的降息循环。 
      
    五年公债及10年公债周五盘中都创下此期券新高--0.6019%及0.7700%。交易员预估，下周二105/13期公债
发行前交易殖利率区间估在0.585-0.636%；105/11期殖利率区间则料在0.75-0.80%。
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5  105/13                      +0.80       0.5980    0.5916-0.6019*     58.50
  10  105/11                      +1.90       0.7700    0.7688-0.7700*       2.0
    注*为该券发行前交易期间盘中新高。
    
   浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
   浏览《台湾重要政经日程》，请点选                        
  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.7700%
   5    105/08                        0.5880%
   3     105/1                       没有成交
   2    105/12                       没有成交
 (完)      

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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