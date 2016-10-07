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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 13:57 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑在亚洲市场骤降

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* 英镑/美元跌1.25%，欧元/英镑涨0.94%，欧元/美元跌0.31%，美元/日圆跌0.09%

* 澳元/美元跌0.16%，新西兰元/美元跌0.45%，美元/离岸人民币0.12%，美元/坡元涨0.1%

* 日经指数跌0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.41%，美国原油涨0.1%，美国10年期公债收益率1.7287%，日本公债10年期公债收益率报负0.065%

* 中国9月末外汇储备创逾五年新低，连三月负增长 (完) (编译 张若琪 审校 张明钧)

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