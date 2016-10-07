《汇市简讯》伦敦盘初：英镑在亚洲市场骤降

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 英镑/美元跌1.25%，欧元/英镑涨0.94%，欧元/美元跌0.31%，美元/日圆跌0.09%
* 澳元/美元跌0.16%，新西兰元/美元跌0.45%，美元/离岸人民币0.12%，美元/坡元涨0.1%
* 日经指数跌0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.41%，美国原油涨0.1%，美国10年期公债收益率1.7287%，日本公债10年期公债收益率报负0.065%
* 中国9月末外汇储备创逾五年新低，连三月负增长 (完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。