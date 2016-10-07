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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 14:11 BJT

新兴汇市：多数亚币下跌，坡元徘徊于三个半月低点

**坡元**

坡元本周至今下跌0.8%，最低跌至1.3743，为6月24日以来最低，当时英国公投退欧震撼全球金融市场。

部分投资人押注新加坡金管局下周可能放宽政策，不过市场普遍预期新加坡金管局本月料将维持货币政策不变。

韩元表现落后区域货币，本周至今兑美元贬值1.3%。

一金融监管机构初步数据显示，外资10月前三个交易日合计卖超9,636亿韩元(8.633亿美元)的韩国债券。

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.93 103.96 +0.03 +15.75 120.30

坡元 1.3735 1.3724 -0.08 +3.20 1.4175

台币 31.472 31.403 -0.22 +5.06 33.066

韩元 1115.90 1112.20 -0.33 +5.29 1174.95

泰铢 34.89 34.84 -0.14 +3.24 36.02

菲律宾披索 48.36 48.29 -0.15 -3.01 46.90

印尼卢比 12987.00 12986.00 -0.01 +6.14 13785.00

印度卢比 66.78 66.69 -0.13 -0.94 66.15

马币 4.1510 4.1400 -0.26 +3.35 4.2900

人民币 6.6685 6.6745 +0.09 -2.65 6.4921

注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完)

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(编译 张明钧/张若琪; 审校 王兴雅/蔡美珍/王洋)

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