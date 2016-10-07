新兴汇市：多数亚币下跌，坡元徘徊于三个半月低点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**坡元**
坡元本周至今下跌0.8%，最低跌至1.3743，为6月24日以来最低，当时英国公投退欧震撼全球金融市场。
部分投资人押注新加坡金管局下周可能放宽政策，不过市场普遍预期新加坡金管局本月料将维持货币政策不变。
韩元表现落后区域货币，本周至今兑美元贬值1.3%。
一金融监管机构初步数据显示，外资10月前三个交易日合计卖超9,636亿韩元(8.633亿美元)的韩国债券。
亚洲 当日 今年以来 2015年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 103.93 103.96 +0.03 +15.75 120.30
坡元 1.3735 1.3724 -0.08 +3.20 1.4175
台币 31.472 31.403 -0.22 +5.06 33.066
韩元 1115.90 1112.20 -0.33 +5.29 1174.95
泰铢 34.89 34.84 -0.14 +3.24 36.02
菲律宾披索 48.36 48.29 -0.15 -3.01 46.90
印尼卢比 12987.00 12986.00 -0.01 +6.14 13785.00
印度卢比 66.78 66.69 -0.13 -0.94 66.15
马币 4.1510 4.1400 -0.26 +3.35 4.2900
人民币 6.6685 6.6745 +0.09 -2.65 6.4921
注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完)
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(编译 张明钧/张若琪; 审校 王兴雅/蔡美珍/王洋)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。