国际油市：原油期货曲线高于每桶50美元，金融市场相信油价将上涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
随着两种指标原油的近月合约都高于每桶50美元，而原油期货价格曲线呈现正价差，因此所有期货价格都已回升至50美元上方。(图表： tmsnrt.rs/2dz0bQH)
“目前这波牛市短期内还无结束迹象。投机客一直在逢低买入，迄今为止这种策略显然很有效，”期货经纪公司Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说。
“这种趋势可能会维持一段时间，毕竟原油基本面前景依然在改善：除了OPEC减产计划，美国石油库存已连续五周下降。美国石油库存目前已降至5亿桶下方，为1月以来首次，”他补充说。
“OPEC昨晚继续助推油价。阿尔及利亚石油部长表示，OPEC减产的幅度可能比初步议定的50万桶/日要高。”经纪公司OANDA的Jeffrey Halley表示。
“更重要的是，在下周出席另一次能源会议时，OPEC和非OPEC产油国的代表将私下会晤。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/张若琪 审校 王兴亚/蔡美珍)
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