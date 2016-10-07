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市场报道 | 2016年 10月 7日 星期五 14:17 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑亚洲盘急升后，多仓达成获利目标

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* 9月28日在0.8595英镑建立的多仓，今日达到目标位0.8895

* 亚洲盘的一阵混乱，令欧元/英镑急升触及2016年年内新高0.9403

* 已在0.8790建立新买单，预期欧元/英镑将再次走高

* 0.8820料有一些买需，此处是欧元/英镑由0.6935升至0.9403的23.6%回档位

* 技术图表 Chart: tmsnrt.rs/2dwB3gi

(完)

(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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