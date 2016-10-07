《汇市简讯》欧元/英镑亚洲盘急升后，多仓达成获利目标

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
0606GMT
* 9月28日在0.8595英镑建立的多仓，今日达到目标位0.8895
* 亚洲盘的一阵混乱，令欧元/英镑急升触及2016年年内新高0.9403
* 已在0.8790建立新买单，预期欧元/英镑将再次走高
* 0.8820料有一些买需，此处是欧元/英镑由0.6935升至0.9403的23.6%回档位
* 技术图表 Chart: tmsnrt.rs/2dwB3gi
(完)
(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>