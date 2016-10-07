《汇市简讯》欧元/英镑亚洲盘急升后，多仓达成获利目标

* 9月28日在0.8595英镑建立的多仓，今日达到目标位0.8895

* 已在0.8790建立新买单，预期欧元/英镑将再次走高

* 0.8820料有一些买需，此处是欧元/英镑由0.6935升至0.9403的23.6%回档位