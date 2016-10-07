全球汇市：英镑周五低点被修正，一宗交易被取消--汤森路透

路透新加坡10月7日 - 拥有路透汇市经纪业务平台RTSL的汤森路透表示，导致英镑周五触及31年新低的一宗不正常交易已被取消。

该交易被取消后，亚洲早盘图表上英镑兑美元 低点1.1378被修正至1.1491。

英镑在周五的亚洲早盘交易中挫跌，有关英国“硬”退欧的忧虑触发了一波抛盘。

在修正后的31年低点上，英镑仍较周四收盘跌9%，自9月29日累计下跌11%。