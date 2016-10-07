全球汇市：英镑周五低点被修正，一宗交易被取消--汤森路透

全球金市：金价徘徊在七周高位之下的水准，美元下滑后由跌转升
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透新加坡10月7日 - 拥有路透汇市经纪业务平台RTSL的汤森路透表示，导致英镑周五触及31年新低的一宗不正常交易已被取消。
该交易被取消后，亚洲早盘图表上英镑兑美元 低点1.1378被修正至1.1491。
英镑在周五的亚洲早盘交易中挫跌，有关英国“硬”退欧的忧虑触发了一波抛盘。
在修正后的31年低点上，英镑仍较周四收盘跌9%，自9月29日累计下跌11%。
英镑之后收复了亚洲盘中的多数失地，但截止到下午最初交易时段，仍下跌大约1.4%。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。
路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周五触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。