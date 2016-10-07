韩国个股：LG电子称第三季营业利润可能较上年同期下滑3.7%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月7日 - 韩国LG电子周五表示，第三季营业利润可能较上年同期下滑3.7%。LG电子是全球第二大电视机生产商，排名仅次于三星电子。
LG电子在一份监管文件中称，预计7-9月当季营业利润为2,830亿韩元(2.5354亿美元)。这超越汤森路透StarMine SmartEstimate采访的10位分析师给出的2,740亿韩元的预估。
同期营收下降5.8%至13.2万亿韩元，汤森路透StarMine SmartEstimate预估为13.6万亿。
LG电子未披露7-9月当季的进一步财务细节。公司将在10月底发布完整的财报。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。