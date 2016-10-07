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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 14:35 BJT

韩国个股：LG电子称第三季营业利润可能较上年同期下滑3.7%

路透首尔10月7日 - 韩国LG电子周五表示，第三季营业利润可能较上年同期下滑3.7%。LG电子是全球第二大电视机生产商，排名仅次于三星电子。

LG电子在一份监管文件中称，预计7-9月当季营业利润为2,830亿韩元(2.5354亿美元)。这超越汤森路透StarMine SmartEstimate采访的10位分析师给出的2,740亿韩元的预估。

同期营收下降5.8%至13.2万亿韩元，汤森路透StarMine SmartEstimate预估为13.6万亿。

LG电子未披露7-9月当季的进一步财务细节。公司将在10月底发布完整的财报。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)

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