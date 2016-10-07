日本个股：索尼称影像感应元件生产将于10月至3月间恢复全产能运转

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透日本菊阳町10月7日 - 日本索尼 旗下芯片制造事业主管Yasuhiro Ueda表示，影像感应元件生产将在10月至3月之间的半年内恢复全产能运转；去年底以来该事业动能放缓，因智能手机需求不振。
Ueda表示，索尼五座影像感应元件工厂目前合计产能为7万个单位，之后将升至7.3万个单位。
他是周五于索尼熊本厂召开记者会时发表上述评论，当地今年稍早受到连串强烈地震袭击。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。