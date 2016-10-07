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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 14:43 BJT

日本个股：索尼称影像感应元件生产将于10月至3月间恢复全产能运转

路透日本菊阳町10月7日 - 日本索尼 旗下芯片制造事业主管Yasuhiro Ueda表示，影像感应元件生产将在10月至3月之间的半年内恢复全产能运转；去年底以来该事业动能放缓，因智能手机需求不振。

Ueda表示，索尼五座影像感应元件工厂目前合计产能为7万个单位，之后将升至7.3万个单位。

他是周五于索尼熊本厂召开记者会时发表上述评论，当地今年稍早受到连串强烈地震袭击。(完)

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