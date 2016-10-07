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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 14:33 BJT

日本股市：美国非农数据公布前日经指数收低，零售商7&I下跌5%

路透东京10月7日 - 日本股市周五下跌，在美国稍后公布非农就业报告前投资者态度谨慎。该数据有可能影响风险资产市场近期走势。

日经指数 收盘下跌0.2%至16,860.09点，中止四日连涨走势。该指数周线仍上涨2.5%，受助于日圆兑美元大幅下滑。

日本第二大零售商7&I控股公司 下挫5%，该公司周四表示，已与规模较小的同业H2O Retailing Corp 达成资本及业务联盟 。H2O Retailing上涨3%。

东证股价指数 收跌0.25%报1,350.61点；JPX-日经400指数 收低0.23%报12,095.49点。(完)

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