日本股市：美国非农数据公布前日经指数收低，零售商7&I下跌5%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月7日 - 日本股市周五下跌，在美国稍后公布非农就业报告前投资者态度谨慎。该数据有可能影响风险资产市场近期走势。
日经指数 收盘下跌0.2%至16,860.09点，中止四日连涨走势。该指数周线仍上涨2.5%，受助于日圆兑美元大幅下滑。
日本第二大零售商7&I控股公司 下挫5%，该公司周四表示，已与规模较小的同业H2O Retailing Corp 达成资本及业务联盟 。H2O Retailing上涨3%。
东证股价指数 收跌0.25%报1,350.61点；JPX-日经400指数 收低0.23%报12,095.49点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。