日本债市：公债价格在清淡交投中微跌，等待美国非农就业数据

根据资产购买计划，日本央行购买4,100亿日圆一至五年期公债，1,900亿日圆10至25年 期公债，以及1,100亿日圆25至40年期公债。 此次购债规模符合市场预期。日本央行在一周前表示，将削减本月的长期公债购买规模 。 20年期公债收益率 上涨1个基点至0.390%，30年期公债收益率JP30YTN= JBTC亦上涨1个基点至0.505%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.275% +0.5 -0.280% 五年期公债 -0.220% +0.0 -0.220% 10年期公债 -0.065% +0.0 -0.065% 20年期公债 0.390% +1.0 0.380% 30年期公债 0.505% +1.0 0.495% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.99 -0.01 152.00 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/王兴亚；审校 李春喜/孙茉莉)