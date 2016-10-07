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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 14:42 BJT

日本债市：公债价格在清淡交投中微跌，等待美国非农就业数据

根据资产购买计划，日本央行购买4,100亿日圆一至五年期公债，1,900亿日圆10至25年
期公债，以及1,100亿日圆25至40年期公债。
    
    此次购债规模符合市场预期。日本央行在一周前表示，将削减本月的长期公债购买规模
。
    
    20年期公债收益率 上涨1个基点至0.390%，30年期公债收益率JP30YTN=
JBTC亦上涨1个基点至0.505%。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.275%     +0.5   -0.280%
    五年期公债        -0.220%     +0.0   -0.220%
    10年期公债       -0.065%     +0.0   -0.065%
    20年期公债        0.390%     +1.0    0.380%
    30年期公债        0.505%     +1.0    0.495%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.99    -0.01    152.00
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
     欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
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 (编译 王洋/王兴亚；审校 李春喜/孙茉莉)

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