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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 14:37 BJT

澳洲股市：收低，美国就业数据出炉前市场气氛审慎

路透10月7日 - 澳洲股市周五收跌，投资人在美国就业数据公布前减持仓位，这项数据可能影响美国下次升息时机。

S&P/ASX 200指数 收低15.6点，或0.29%，至5,467.4点。

指数本周共涨0.58%，连续第三周上扬。

产业及电讯等类股下跌，但幅度有限。

(跳二)油价上涨支撑能源股指数 上扬0.71%。(完)

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