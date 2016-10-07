全球金市：金价走低，料将录得2013年6月以来最大周线跌幅

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美国期金 上涨0.1%，至每盎司1,254.50美元。
美元指数 上涨0.3%。
美国上周请领失业救济金人数意外降至接近43年低点，显示美国就业市场坚稳。
“许多人现在预期今晚的非农就业数据会暗示11月将升息，”香港利昌舖首席交易员Ronald Leung称。
一些分析师指出，金价本周打破2016年上升趋势后，有可能会回落到低见1,200美元。
“我们认为，若(非农就业)数据高于19万，将对金价利空，因为这会推升美元，且几乎笃定促成年底升息，甚至可能更多升息，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
现货银下跌0.4%，至17.21美元，触及6月22日以来低位，上日下挫逾2%。
现货铂金 跌0.4%，至959.40美元。钯金跌0.6%，至663.35美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/蔡美珍；审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。