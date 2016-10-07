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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 15:14 BJT

全球金市：金价走低，料将录得2013年6月以来最大周线跌幅

美国期金 上涨0.1%，至每盎司1,254.50美元。

美元指数 上涨0.3%。

美国上周请领失业救济金人数意外降至接近43年低点，显示美国就业市场坚稳。

“许多人现在预期今晚的非农就业数据会暗示11月将升息，”香港利昌舖首席交易员Ronald Leung称。

一些分析师指出，金价本周打破2016年上升趋势后，有可能会回落到低见1,200美元。

“我们认为，若(非农就业)数据高于19万，将对金价利空，因为这会推升美元，且几乎笃定促成年底升息，甚至可能更多升息，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

现货银下跌0.4%，至17.21美元，触及6月22日以来低位，上日下挫逾2%。

现货铂金 跌0.4%，至959.40美元。钯金跌0.6%，至663.35美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/蔡美珍；审校 王洋)

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