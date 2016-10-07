香港房地产：测量师学会指政府土地契约续期政策明确，建议可延长申请时间

路透香港10月7日 - 就有关香港2047年土地契约到期的问题，香港测量师学会周五称，认为政府的土地契约续期政策明确，但建议应就续期安排及早发出指引，并将续约展开申请的时间，由原来到期前两年适当地加以延长，增加处理时间上的弹性。

早年，香港土地契约的年期分为75年、99年或999年三种。其后，港岛及九龙市区的土地契约年期划一为75年，并容许该等契约续期但承租人须缴付重新评估的地税。而在1985年5月《中英联合声明》生效之日至1997年6月底的回归前一段期间，当局按照《联合声明》规定，一般批租土地契约年期，不得超逾2047年6月30日（即香港回归中国50年后。在回归以后，一般新批政府土地契约为期50年，故此租期早已超逾2047年。

香港测量师学会指出，以本年内新批土地为例，到期年份为2066年。以现时市场买卖价格作分析，买卖双方基本预期政府会为一般土地契约到期续期50年，而不用补地价，只交地租，有关的土地租用权益几近永久业权，这亦解释为何物业需求持续稳定。

地政总署上月中曾发出声明指，根据政府1997年7月公布的政策声明，没有续期权利的契约，在期满时可由特别政府全权酌情决定续期50年而无须补缴地价，惟须每年缴纳租金，款额相当于有关土地应课差饷租值的3%；租金其后亦会随应课差饷的改变而调整。自香港特区成立以来，地政总署一直按上述政策处理1997年后届满的契约之续期事宜。因此，在土地行政上，2047年并不是一个期限。