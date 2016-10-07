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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 16:03 BJT

《全球汇市》英镑“闪崩”至31年低点后有所反弹，硬退欧疑虑构成压力

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1110  1.1149  -0.35  +2.30  1.0860
    美元/日圆            103.82  103.93  -0.11 -13.70  120.30
    欧元/日圆         115.36  115.91  -0.47 -11.58  130.47
    美元/瑞郎            0.9824  0.9802  +0.22  -1.94  1.0018
    英镑/美元            1.2453  1.2614  -1.28 -15.50  1.4738
    美元/加元            1.3253  1.3216  +0.28  -4.23  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7110  6.7065  +0.07  +2.18  6.5680
    澳元/美元            0.7574  0.7582  -0.11  +4.11  0.7275
    新西兰元/美元        0.7132  0.7159  -0.38  +4.50  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0917  1.0935  -0.16  +0.28  1.0886
    欧元/英镑         0.8918  0.8832  +0.97 +21.05  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6215  9.6180  +0.04  +4.92  9.1705
    美元/挪威克朗        8.0770  8.0429  +0.42  -8.63  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 王洋/张涛/孙茉莉/白云/艾茂林/蔡美珍)

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