《全球汇市》英镑“闪崩”至31年低点后有所反弹，硬退欧疑虑构成压力

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1110 1.1149 -0.35 +2.30 1.0860 美元/日圆 103.82 103.93 -0.11 -13.70 120.30 欧元/日圆 115.36 115.91 -0.47 -11.58 130.47 美元/瑞郎 0.9824 0.9802 +0.22 -1.94 1.0018 英镑/美元 1.2453 1.2614 -1.28 -15.50 1.4738 美元/加元 1.3253 1.3216 +0.28 -4.23 1.3839 美元/离岸人民币 6.7110 6.7065 +0.07 +2.18 6.5680 澳元/美元 0.7574 0.7582 -0.11 +4.11 0.7275 新西兰元/美元 0.7132 0.7159 -0.38 +4.50 0.6825 欧元/瑞郎 1.0917 1.0935 -0.16 +0.28 1.0886 欧元/英镑 0.8918 0.8832 +0.97 +21.05 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.6215 9.6180 +0.04 +4.92 9.1705 美元/挪威克朗 8.0770 8.0429 +0.42 -8.63 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王洋/张涛/孙茉莉/白云/艾茂林/蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。