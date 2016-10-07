欧洲汇市：英镑闪跌推动英股上涨，英债下跌

业务重点在国际市场的英国企业股票上涨。每当英镑下跌之际，都会提升这些企业的海外营收与竞争力。英股富时100指数 涨0.5%，而其它欧洲股市则下跌。

但英镑重挫加大了英国公债的压力，10年期英债收益率升9个基点至0.951%，创出英国6月23日公投退欧后几日以来的最高水准。

“我们可以不理会亚洲时段发生的事情，但英镑走势仍然偏向下行，”纽约梅隆银行驻伦敦的汇市策略师Neil Mellor表示。

大型托管银行和资产经理表示，退休基金和其它大型长期基金投资者已采取对策，包括买进英国股票等资产，同时通过期权等其它允许其卖出英镑的衍生投资工具来对冲英镑汇率风险。

投资者的担忧在于，在未来的某个阶段，影响英镑的广泛政治及经济担忧会开始导致对英国资产的更为普遍的抛售。(完)

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