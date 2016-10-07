台湾汇市：台币兑美元创逾三周低位，随亚币下跌且外资汇出

* 审慎面对美国非农数据与长假期间风险 * 下周留意美联储主席叶伦等官员谈话 * 下周台币主要区间暂看在31.200-31.800 路透台北10月7日 - 台币兑美元 周五第四日收贬，创逾三周低位，周线下跌0.36%。交易员表示 ，因投资人静候美国公布非农就业数据，且三天的国庆假期将到来，适度调整仓位降低风险。 他们指出，午后因台股收跌、外资小幅卖超并有汇出需求，使得台币贬值幅度较早盘略为扩大，但仍未脱 区间震荡走势。下周除反映非农数据对国际金融市场的影响外，将关注美联储官员的谈话。 〞外资有小汇出，但幅度不大。〞一位公股银行交易员说。 由于台币近期随亚币走贬，交易员认为，市场已多少反映对今晚美国非农就业数据的乐观预期，反而要提 防数据一旦不佳产生的效应。 此外，下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发表9月政策会议记录，美联储主席叶伦等多位央行官员也 都要发表讲话，因此市场关注重点仍围绕着美国升息议题。 〞价格已反映对非农的乐观预期，年底前总不可能升息两次吧，有大选啊。〞一位外商银行交易员说。 她也提醒，投资人现在应该要提防的是，一旦非农数据不佳对金融市场产生的影响。此外，下周还有美国 总统候选人的第二次辩论，也将是市场关注的焦点。 彭博先前曾报导欧洲央行打算缩减购债规模，Citi Research并据此发布报告，缩减宽松可能减弱投资者 对新兴亚洲资产的需求，冲击风险最大的货币包括印尼卢比、台币和韩元。 不过，昨日欧洲央行已表明，打算继续推行包括负利率和大举购债在内的刺激政策，直到其对欧元区通胀 前景感到满意。 一位商业银行交易员认为，这有助于资金继续停泊在台湾。 据路透对分析师的调查，9月非农就业岗位料增加17.5万个，高于8月的15.1万个。 今日台币兑美元收31.480，前低为9月14日的31.689。交易员预期，下周台币交易区间暂看31.200-31.800 。 台湾股市周五收盘小跌，周线收升逾1%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超16.76亿 台币，连两个交易日卖超共计34.57亿台币。 多数亚洲新兴市场货币周五下跌，美国就业数据公布前的审慎气氛转浓；在此同时区域货币周线料收低， 此前欧洲央行可能缩减刺激的疑虑引发债市资金外流。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度收敛；尾盘一 个月天期美元/台币远汇 报31.442/31.462，上日收在31.425。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.480 31.403 31.420-31.485 31.420 7.42 5.85 司 元太外汇经纪公 31.479 31.404 31.432-31.484 31.455 3.50 3.29 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 -0.040/-0.025 美元/台币六个月期 -0.230/-0.195 -0.265/-0.230 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年 ；审校)