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市场报道 | 2016年 10月 7日 星期五 16:44 BJT

全球贵金属：10月6日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

路透10月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三持平，
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量也持平不变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期        变动       增减
    SPDR      30,467,217.5  10月6日  30,467,217.5   10月5日      0.0       0.00%
    iShares  360,292,814.3  10月6日 360,292,814.3   10月5日      0.0       0.00%(完)
   
       
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 白云; 审校 高琦)

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