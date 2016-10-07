全球贵金属：10月6日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

路透10月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三持平， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量也持平不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 30,467,217.5 10月6日 30,467,217.5 10月5日 0.0 0.00% iShares 360,292,814.3 10月6日 360,292,814.3 10月5日 0.0 0.00%(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 高琦)