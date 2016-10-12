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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 15:32 BJT

《台湾新债预测》两年公债105/12期得标利率料在0.42-0.44%

* 标售标的：两年公债105/12期

* 标售时间：周四(13日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：0.42-0.44%

* 受访机构：10家

路透台北10月12日 - 台湾央行周四将代财政部标售两年期公债105/12 。路透调查显示，本期公债得标利率料在0.42-0.44%。

路透周三采访10家金融机构，包括六家大型银行、两家证券商及两家票券公司，预估区间中值在0.42-0.44%，大区间则落在0.40-0.45%。

央行称，本次代财政部标售的105/12期公债，金额预定300亿台币，将于18日发行。前一期两年公债105/03期公债，得标利率在0.408%。

台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.449% ，高于市场预估。

以下为交易员观点整理：

--央行周三标售两年期定存单得标加权平均利率较高市场预期。

--央行短期内不会再降息，市场往下追价意愿低，加上美国联准会(FED)12月是否升息仍有变数；感觉上FED应该会升息，但目前没把握。

--央行9月未进一步降息，买盘比较坚持，很多人都等着卖出。

--近来市场气氛偏空，冷门券成交殖利率大都往上移，两年期公债是银行去化资金的标的，利率应较定存单略低。

--两年券食之无味，弃之可惜，利率往上走才会买一点。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型银行一 0.40 0.43

大型银行二 0.40 0.45

大型银行三 0.42 0.44

大型银行四 0.42 0.44

大型银行五 0.42 0.43

大型银行六 0.43 0.45

大型票券商一 0.41 0.44

大型票券商二 0.42 0.43

大型证券商一 0.41 0.45

大型证券商二 0.42 0.42

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中 值 0.42 0.44 (完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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