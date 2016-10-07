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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 18:19 BJT

东南亚股市：在美就业报告公布前下跌，政治疑虑继续打压菲律宾股市

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   371.38    -1.95   -0.52  +11.59   332.82
    新加坡                     2875.24    -9.98   -0.35   -0.26  2882.73
    马来西亚                  1665.38    -1.35   -0.08   -1.60  1692.51
    泰国                      1504.34    -9.52   -0.63  +16.79  1288.02
    印尼                      5377.15   -32.20   -0.60  +17.07  4593.01
    菲律宾                     7578.29   -41.87   -0.55   +9.01  6952.08
    越南                        683.95    -3.37   -0.49  +18.12   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 艾茂林/张涛；审校 孙茉莉/王兴亚)

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