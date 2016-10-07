香港个股：新矿资源拟扩大业务范围至证券、理财、债务投资及融资

路透香港10月7日 - 主要股东包括新创建 及首钢控股的新矿资源 周五称，拟将业务由原来的铁精粉及辉绿岩和石材开采与加工，拓展至证券及理财投资与债务投资及融资业务。

公司的声明称，已在上月成立一家间接全资全附公司，从事上述业务，因凭藉＂沪港通＂及即将开通的＂深港通＂，预期中国内地与香港资本市场的互联互通作用将进一步加强。另一方面，在现时低利率环境下，债券投资及提供融资不时带来提升收益率的机会，因此公司欲把握此等机遇，透过这些新业务创造价值。

此外，董事会亦正积极寻求具潜力的新业务机会，包括于香港与内地之物业投资、提供各种管理及谘询服务、买卖及其他业务营运。倘若落实，预期该等新业务的资金将由公司一般营运资金及/或内部资源满足。

新矿资源今天收高2.63%，报0.78港元。（完）

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