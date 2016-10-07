香港个股：新矿资源拟扩大业务范围至证券、理财、债务投资及融资

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月7日 - 主要股东包括新创建 及首钢控股的新矿资源 周五称，拟将业务由原来的铁精粉及辉绿岩和石材开采与加工，拓展至证券及理财投资与债务投资及融资业务。
公司的声明称，已在上月成立一家间接全资全附公司，从事上述业务，因凭藉＂沪港通＂及即将开通的＂深港通＂，预期中国内地与香港资本市场的互联互通作用将进一步加强。另一方面，在现时低利率环境下，债券投资及提供融资不时带来提升收益率的机会，因此公司欲把握此等机遇，透过这些新业务创造价值。
此外，董事会亦正积极寻求具潜力的新业务机会，包括于香港与内地之物业投资、提供各种管理及谘询服务、买卖及其他业务营运。倘若落实，预期该等新业务的资金将由公司一般营运资金及/或内部资源满足。
新矿资源今天收高2.63%，报0.78港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。