亚洲橡胶：TOCOM期胶触及五个月高位周线涨6%，受油价走高提振

“油价高涨和日圆疲弱已促使本周涌现买盘，”丰商事的分析师Jiong Gu说道，并补充道，在指标期胶突破9月所及高点170.9日圆后，也带动技术性买盘加入。

中国市场本周因假期休市，下周一日本市场亦适逢公众假期而休市。

“现在所有的目光都集中在下周一沪胶的表现上，因届时日本市场是休市的。”Gu说道。

新加坡商品交易所(SICOM)近月11月期胶 尾盘报每公斤145.8美分，涨1.4美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/孙茉莉; 审校 王洋/白云)