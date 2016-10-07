国际油市：亚洲航煤价差小升，炼厂维护抑制供给

路透新加坡10月7日 - 亚洲航煤价差周五小升，行业消息人士称因炼厂维护抑制供给。

来自美国的潜在需求也提供支撑。

尽管由于飓风马修袭击美国东海岸地区使得一直没有额外的航煤船货从亚洲运往美国，但一位船运经纪人称Valero和中航油已经租用船舶运输航煤至美国西海岸。

斯里兰卡的Ceylon Petroleum两位发言人称，该公司将在11月对其日产能5万桶的炼厂进行部分维修。

一位发言人表示，公司将更换炼厂的一个催化装置，这会降低柴油和汽油的产量。

另一位表示，维护时间从11月3日起，大约持续20天。

斯里兰卡一位高级官员周四表示，该国将与印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)合作，建设第二座炼厂，日产能至少为10万桶。

新加坡现货市场上有三笔航煤交易，四笔柴油交易。

BP以每桶61.90美元向中石油出售10万桶船期为10月28日-11月1日的航煤。

BP以每桶较新加坡10月26日-11月2日新加坡平均报价贴水0.50美元的价格，向中石油出售20万桶船期为10月27-31日的航煤。

维多按每桶61.80美元向中石油出售10万桶船期为10月28日-11月1日的航煤。

永顺油品以每桶较新加坡10月26日-11月1日新加坡平均报价贴水0.30美元的价格，从托克买入15万桶船期为10月26-30日的含硫500ppm柴油。

永顺油品以每桶较新加坡10月24-28日新加坡平均报价贴水0.35美元的价格，从卢克石油买入25万桶船期为10月24-28日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶61.20美元的价格，向维多出售15万桶船期为10月27-31日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶61.20美元的价格，向维多出售15万桶船期为11月2-6日的含硫500ppm柴油。(完)

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