马来西亚期市：棕榈油期货创三个月最大周线跌幅，受产量增加预期影响

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡10月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五回吐早前涨幅收低，受产量增加的预期和获利了结抛盘打压，尽管马币(林吉特)走软在盘中提振棕榈油价格。
马币走软总会支撑棕榈油价格。马币兑美元晚间跌0.4%至4.1550，为逾两周最低位。
指标12月棕榈油期货 收跌0.7%至每吨2,561马币，周线下滑2.8%，为连续第二周下跌，且创出7月8日以来最大周线跌幅。
成交量为55,078口，高于去年日均量44,600口。
两位吉隆坡的交易员说，产量增加在导致棕榈油价格下滑，获利了结抛盘也有影响。
据路透对八家棕榈种植商的调查，马来西亚9月棕榈油产量料增加4%至177万吨。
结转库存料增加3.1%至151万吨，出口料下滑15.5%至153万吨。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 跌0.4%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
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