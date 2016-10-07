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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 19:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货创三个月最大周线跌幅，受产量增加预期影响

路透吉隆坡10月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五回吐早前涨幅收低，受产量增加的预期和获利了结抛盘打压，尽管马币(林吉特)走软在盘中提振棕榈油价格。

马币走软总会支撑棕榈油价格。马币兑美元晚间跌0.4%至4.1550，为逾两周最低位。

指标12月棕榈油期货 收跌0.7%至每吨2,561马币，周线下滑2.8%，为连续第二周下跌，且创出7月8日以来最大周线跌幅。

成交量为55,078口，高于去年日均量44,600口。

两位吉隆坡的交易员说，产量增加在导致棕榈油价格下滑，获利了结抛盘也有影响。

据路透对八家棕榈种植商的调查，马来西亚9月棕榈油产量料增加4%至177万吨。

结转库存料增加3.1%至151万吨，出口料下滑15.5%至153万吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 跌0.4%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)

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