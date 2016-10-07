国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，KPC定期合同价格升水明显下降

路透新加坡10月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周五涨至六日高位每吨46.75美元，交易员表示，欧洲汽油需求持坚提供支撑。

阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)独立存放的汽油库存下降近18%至2016年低点62.2万吨，来自荷兰咨询机构PJK International的数据显示，对美国和西非的汽油出口增加。

亚洲方面，石脑油供应充裕。

“亚洲市场没有什么改变。但欧洲市场似乎受到支撑，亚洲市场反映出西方市场的人气”，新加坡的一位交易商说。

韩国韩华道达尔买入一艘重质全馏分石脑油船货，成本加运费价格为较日本报价每吨大约贴水1至5美元。

买家表示，9月底买家为11月上半月发往韩国的重质全馏分石脑油支付的价格为升水。

科威特石油公司(KPC)有可能以到岸价每吨较中东报价升水约4美元的价格签订船期为12月至明年1月的石脑油合同。

路透数据显示，这不仅较现有合同(合同期为2015年12月至2016年11月)每吨升水10美元的价格下跌了60%，而且也为约八年以来，KPC始于12月的一年期合同价格中最低的升水。

汽油裂解价差涨0.1美元，至每桶7.15美元的两日高位，东方国家炼厂进入设备维护高峰期带来一些支撑。

新加坡现货市场达成一笔汽油交易，无石脑油交易达成。(完)

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