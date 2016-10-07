全球航运：波罗的海乾散货运价指数攀升，因大型船舶运费上涨

路透10月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，受海岬型船舶和巴拿马型船运费上升所支撑。

整体乾散货运价指数 攀升6点，或0.66%，至921点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨27点，或1.22%，报2,245点。海岬型船舶日均获利升179美元，报14,622美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨13点，或1.85%。至717点。日均获利上涨98美元，报5,743美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。