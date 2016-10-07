国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差连续第二日上涨

路透新加坡10月7日 - 亚洲380-cst燃料油跨月价差周五连续第二日上涨，尽管数据显示虽然炼厂维护处在高峰，但供给持续上升。

“库存在上升，套利船货流入(新加坡)，不过价差还是走坚，”一位在新加坡的交易员说，“本该是另一番情形的。”

“这是很长时间以来市况最为动荡的一周之一，”另一位交易员说。

行业消息人士称，洲际交易所的380-cst燃料油跨月价差贴水全线缩窄；而0830 GMT时，12月/1月和1月/2月价差分别报每吨较新加坡报价升水0.25美元和0.50美元。

消息人士称11月/12月和12月/1月合约成交量尤其高，都达到了约55万吨。

而且这也是阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)燃料油库存上升的背景下发生的。

PJK International表示，截至周四的一周，ARA地区的独立燃料油库存上升8%。

10月6日止当周，ARA地区燃料油库存上升6万吨至83.8万吨。上周库存则跳升31.4%至77.8万吨。

而新加坡的一周燃料油库存此前也上升，截至周三的一周库存上升5%至八周高位2,531万桶(378万吨)。

新加坡现货市场上有两笔交易达成。(完)

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