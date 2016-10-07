国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差连续第二日上涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月7日 - 亚洲380-cst燃料油跨月价差周五连续第二日上涨，尽管数据显示虽然炼厂维护处在高峰，但供给持续上升。
“库存在上升，套利船货流入(新加坡)，不过价差还是走坚，”一位在新加坡的交易员说，“本该是另一番情形的。”
“这是很长时间以来市况最为动荡的一周之一，”另一位交易员说。
行业消息人士称，洲际交易所的380-cst燃料油跨月价差贴水全线缩窄；而0830 GMT时，12月/1月和1月/2月价差分别报每吨较新加坡报价升水0.25美元和0.50美元。
消息人士称11月/12月和12月/1月合约成交量尤其高，都达到了约55万吨。
而且这也是阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)燃料油库存上升的背景下发生的。
PJK International表示，截至周四的一周，ARA地区的独立燃料油库存上升8%。
10月6日止当周，ARA地区燃料油库存上升6万吨至83.8万吨。上周库存则跳升31.4%至77.8万吨。
而新加坡的一周燃料油库存此前也上升，截至周三的一周库存上升5%至八周高位2,531万桶(378万吨)。
新加坡现货市场上有两笔交易达成。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。