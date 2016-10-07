美国各类经济指标总览--2016/10/7

美国劳工部周五公布，美国9月非农就业岗位增加15.6万个(预估为增加17.5万个)。9月失业率为5.0%(预估为4.9 %)。9月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国8月消费者信贷增加258.7亿美元，预估为增加165亿美元，7月 修正为增长177.8亿，前值为增加177.1亿美元。 商务部公布，美国8月趸售库存较前月下跌0.2%，预估为下跌0.1%。 当前值 前次值 失业率(%) 5.0 (8月) 4.9 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (9月) 增加16.7 (8月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (9月) +0.1 (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (8月) 持平 (7月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (8月) +0.1 (7月) 实质所得(%) -0.4 (8月) +0.4 (7月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% 持平 (8月) -0.4 (7月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI 0.1 (8月) -0.3 (7月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.4 (第二季终值) +0.8 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.3 (第二季终值) +0.5 (第一季终值) 零售销售(%) -0.3 (8月) +0.1 (7月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差407.3 (8月) 逆差395.5 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第二季) +0.6 (第一季) 工业生产(%) -0.4 (8月) 0.6 (7月) 产能利用率(%) 75.5 (8月) 75.9 (7月) 初请失业金人数(万人) 24.9 (10月1日当周) 25.4 (9月24日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,070 (8月) 赤字1,130 (7月) 领先指标(%) -0.2 (8月) +0.4 (7月) 个人所得(%) +0.2% (8月) +0.4% (7月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1% (8月) 持平 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加258.7 (8月) 增加177.8 (7月修正值) 企业库存(%) 持平 (7月) +0.2 (6月修正值) 建筑支出(%) -0.7 (8月) -0.3 (7月修正值) 消费者信心 104.1 (9月) 101.8 (8月修正值) 房屋开工(万户) 114.2 (8月) 121.2 (7月修正值) 建筑许可(万户) 115.2 (8月修正值) 114.4 (7月修正值) 成屋销售(万户) 533 (8月) 538 (7月修正值) 新屋销售(万户) 60.9 (8月) 65.9 (7月修正值) 工厂订单(%) +0.2 (8月) +1.4 (7月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.1 (8月修正值) +3.6 (7月修正值) 供应管理协会非制造业指数 57.1 (9月) 51.4 (8月) 供应管理协会制造业指数 51.5 (9月) 49.4 (8月) 趸售(批发)库存(%) -0.2 (8月) -0.1 (7月修正值) 进口物价(%) -0.2 (8月) +0.1 (7月修正值) 出口物价(%) -0.8 (8月) +0.2 (7月修正值) 单位劳工成本(%) +4.3 (第二季修正值) -0.3 (第一季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第二季修正值) -0.6 (第一季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,199 (第二季) 赤字1,318.4 (第四季修正值)