重发-英国金融市场：英镑“闪跌”拖累英债下滑，富时100指数升但中型股指数走低

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* 算法交易引发英镑闪跌，日内下跌2.5%

* 英镑下滑推高富时100指数，但重创中型股指数

* 英债收益率急升，因通胀预期上升

路透伦敦10月7日 - 英镑在周五全球汇市早盘仅数分钟内“闪跌”最多10%，引发市场担忧，英镑和其他英国资产很容易受投资者对英国退欧的忧虑影响。

英镑在亚洲交易时段低见1.1491美元，稍后从最初的急跌中反弹。交易员表示，英镑闪跌的罪魁祸首是自动执行的计算机算法交易。目前算法交易主导全球外汇市场。

但英镑在伦敦，然后是纽约市场的一次次反弹，都被欧洲和美国投资者的卖盘所阻击，日内下跌2%，本周周线跌幅势将创2009年来最大。

英镑走低，对投资英国跨国企业的投资者来说是好消息。英镑贬值使得这些企业的海外营收上升和竞争力增强。英股富时100指数 收涨0.6%，其他欧洲股市则大幅下跌。

但投资者愈发担心英镑贬值，及其背后诱因英国退欧忧虑，未来几年给英国内需，通胀和经济成长造成的影响。

10年期英债 收益率升最多11个基点，至0.984%，这是6月英国公投退欧当周以来的最高水准。

英国中型股指FTSE 250指数 在周二触及纪录高位后连续第三日下跌。英国中型企业更多地依赖国内市场。

“这是几个月以来首次出现，市场在一定程度上担忧英国退欧的迹象，”Charles Hanover Investments投资顾问Jonathan Roy说。

英镑兑欧元 大跌超过2%，至0.9023英镑的近七年最低，此前在隔夜市场下跌，与英镑兑美元走势一致。