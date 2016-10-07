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亚洲 | 2016年 10月 8日 星期六 01:42 BJT

金属期市：期铜上涨，因美国就业数据令美元缩减涨幅

* 黄金周假期结束后，中国金融市场周一重开

* 印尼仍在考虑是否恢复镍矿石出口

* 9月美国非农就业数据公布后，美元缩减涨幅

路透伦敦10月7日 - 期铜周五上涨，因9月美国就业岗位增幅不及预期，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能对升息保持更谨慎态度，令美元缩减涨幅。

美元走低，提振持有其他货币的投资者的商品购买力。

9月美国就业岗位增加15.6万个，低于预估，连续第三个月增幅放缓。

“在非农就业报告出炉后，美元下跌，带动基本金属小幅上升，”中银国际大宗商品策略部主管付晓说。

分析师也密切关注英镑走势。

周五，英镑在数分钟内闪跌10%，交易商说，是计算机启动的卖单引发英镑闪跌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.4%，报每吨4,775美元。期铝 收低0.1%，报1,675美元，稍早触及8月19日来最高1,682.50美元。

分析师表示，铜价受压，因黄金周假期结束后，中国金融市场将在周一重开。

交易商担心，本周中国出台的一系列楼市措施将抑压铜需求。

期镍 收低0.2%，报10,230美元。印尼矿业部官员表示，可能修改在2014年实施的镍矿石出口禁令。如果计划落实，明年印尼镍矿石出口将高达1,500万吨。

期锌 上涨0.2%，报2,325美元，期铅 收升1.1%，报2,076美元。期锡 收低0.5%，报20,000美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)

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