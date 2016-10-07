金属期市：期铜上涨，因美国就业数据令美元缩减涨幅

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 黄金周假期结束后，中国金融市场周一重开
* 印尼仍在考虑是否恢复镍矿石出口
* 9月美国非农就业数据公布后，美元缩减涨幅
路透伦敦10月7日 - 期铜周五上涨，因9月美国就业岗位增幅不及预期，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能对升息保持更谨慎态度，令美元缩减涨幅。
美元走低，提振持有其他货币的投资者的商品购买力。
9月美国就业岗位增加15.6万个，低于预估，连续第三个月增幅放缓。
“在非农就业报告出炉后，美元下跌，带动基本金属小幅上升，”中银国际大宗商品策略部主管付晓说。
分析师也密切关注英镑走势。
周五，英镑在数分钟内闪跌10%，交易商说，是计算机启动的卖单引发英镑闪跌。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.4%，报每吨4,775美元。期铝 收低0.1%，报1,675美元，稍早触及8月19日来最高1,682.50美元。
分析师表示，铜价受压，因黄金周假期结束后，中国金融市场将在周一重开。
交易商担心，本周中国出台的一系列楼市措施将抑压铜需求。
期镍 收低0.2%，报10,230美元。印尼矿业部官员表示，可能修改在2014年实施的镍矿石出口禁令。如果计划落实，明年印尼镍矿石出口将高达1,500万吨。
期锌 上涨0.2%，报2,325美元，期铅 收升1.1%，报2,076美元。期锡 收低0.5%，报20,000美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。