纽约期市：伦敦可可因英镑走低而上涨，期糖接近2012年峰值

路透纽约/伦敦10月7日 - 伦敦可可期货周五升至两周高位，受英镑下跌提振，此前英镑兑美元短闪跌至31年低位，原糖触及逾四年最高水准。

咖啡期货小幅上涨。

3月伦敦可可 收涨25英镑，或1.1%，报每吨2,236英镑，此前升至9月23日来最高2,248美元。

“显然是受隔夜英镑的的走势推动，”一伦敦交易员表示。

英镑在周五全球汇市早盘仅数分钟内“闪跌”最多10%，引发市场担忧，英镑和其他英国资产很容易受投资者对英国退欧的忧虑影响。

英镑走弱向美元计价的纽约市场施压，纽约12月可可 收挫2美元，或0.07%，报每吨2,785美元。

交易商表示，科特迪瓦(象牙海岸)主要作物季开局缓慢，也扶助支撑近月合约价格。

期糖上涨，在上日大跌后恢复上行趋势。

3月原糖 收高0.31美分，或1.3%，报每磅23.42美分。本周上涨4%，连续第四周上升，因交易员聚焦在全球供应不断收紧。

12月白糖期货 收涨8.20美元，或1.4%，报每吨598.70美元。

11月罗布斯塔咖啡期货 收高15美元，或0.8%，报每吨2,001美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.6美分，或1.1%，报每磅1.48美元，但本周周线跌2.3%，为8月中来表现最差的一周。(完)

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