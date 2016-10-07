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市场报道 | 2016年 10月 8日 星期六 04:49 BJT

芝加哥期市：小麦期货下跌，等待下周美国农业部月度供需报告出炉

路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周五下跌，在倍受关注的美国农业部月度供需报告下周出炉前，交易商轧平头寸。

全球供应充足，令市场承压。

CBOT-12月软红冬麦开盘上涨，但在30日移动均线遇到阻力。支撑位据在20日波林格区间的低端附近。

12月软红冬麦本周周线下跌1.9%。

分析师预计，美国农业部将上调2016/17销售年度小麦结转库存预估至11.53亿蒲式耳。

CBOT-12月小麦期货 收跌1美分，报每蒲式耳3.94-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为93,181口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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