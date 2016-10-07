芝加哥期市：小麦期货下跌，等待下周美国农业部月度供需报告出炉

路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周五下跌，在倍受关注的美国农业部月度供需报告下周出炉前，交易商轧平头寸。

CBOT-12月软红冬麦开盘上涨，但在30日移动均线遇到阻力。支撑位据在20日波林格区间的低端附近。