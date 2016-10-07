纽约期市：期棉连续第三日下跌，因对飓风的忧虑减弱

路透10月7日 - 期棉周五连续第三日下跌，因对飓风Matthew给棉花造成损害的忧虑减退，迫使投机者继续卖出。

“飓风Matthew是今日市场下跌的主要因素，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。

根据美国国家飓风中心最新预报，预计飓风Matthew在开始移出美国东海岸附近海域前，其级别仍是飓风。

Capstone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说，美国所有主要棉花种植区正在收割，这也令期棉价格下跌。

在截至10月7日该周，次月12月棉花合约下跌1.6%。

ICE-12月期棉 收跌0.52美分，或0.77%，报每磅66.98美分，盘中交易区间为66.91-68.1美分。

期货市场成交量减少1,547口，至18,501口。数据显示，上日未平仓合约减少1,074口，至247,142口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)