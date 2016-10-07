美国股市：道琼工业指数下跌0.15%，纳斯达克指数收低0.27%

路透纽约10月7日 - 美国股市周五小幅下跌，英镑闪跌引发市场大幅震荡，与此同时，弱于预期的美国就业报告不足以逆转市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前加息的预期。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低28.01点，或0.15%，至18,240.49点；标准普尔500指数 收低7.03点，或0.33%，至2,153.74点；纳斯达克指数 下跌14.45点，或0.27%，至5,292.41点。