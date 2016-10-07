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市场报道 | 2016年 10月 8日 星期六 04:18 BJT

美国股市：道琼工业指数下跌0.15%，纳斯达克指数收低0.27%

路透纽约10月7日 - 美国股市周五小幅下跌，英镑闪跌引发市场大幅震荡，与此同时，弱于预期的美国就业报告不足以逆转市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前加息的预期。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低28.01点，或0.15%，至18,240.49点；标准普尔500指数 收低7.03点，或0.33%，至2,153.74点；纳斯达克指数 下跌14.45点，或0.27%，至5,292.41点。

本周，道指跌0.4%，标准普尔500指数下滑0.7%，纳斯达克指数下跌0.4%。(完)

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