美国股市：道琼工业指数下跌0.15%，纳斯达克指数收低0.27%

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约10月7日 - 美国股市周五小幅下跌，英镑闪跌引发市场大幅震荡，与此同时，弱于预期的美国就业报告不足以逆转市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前加息的预期。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低28.01点，或0.15%，至18,240.49点；标准普尔500指数 收低7.03点，或0.33%，至2,153.74点；纳斯达克指数 下跌14.45点，或0.27%，至5,292.41点。
本周，道指跌0.4%，标准普尔500指数下滑0.7%，纳斯达克指数下跌0.4%。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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