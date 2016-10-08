中国信用债：9月共有11只短融、中票等取消或推迟发行，合计100.5亿元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京10月8日 - 据路透不完全统计，9月中国信用债市场有11只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计100.5亿元人民币，取消发行规模和只数均较8月有所减少。
以下为9月以来公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网和中国债券信息网) 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规
模
(亿元) 9月26日 成都市兴蓉环境股份有限公司 超短融 5 9月23日 黑龙江建设集团有限公司 超短融 5 9月22日 中国重型汽车集团有限公司 超短融 8 9月21日 泰州华信药业投资有限公司 中票 10 9月13日 中国商用飞机有限责任公司 超短融 25 9月12日 安徽淮海实业发展集团有限公司 中票 4 9月9日 江苏省华建建设股份有限公司 短融 3.5 9月6日 天津泰达投资控股有限公司 中票 20 9月5日 河北省国有资产控股运营有限公司 中票 5 9月2日 浙江恒逸集团有限公司 中票 5 9月2日 广西北部湾国际港务集团 中票 10
合计 100.5
路透统计，8月中国信用债市场有31只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计292亿元，取消发行规模和只数均较7月出现反弹。 (完) (整理 侯向明；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。