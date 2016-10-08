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亚洲 | 2016年 10月 8日 星期六 10:29 BJT

中国信用债：9月共有11只短融、中票等取消或推迟发行，合计100.5亿元

路透北京10月8日 - 据路透不完全统计，9月中国信用债市场有11只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计100.5亿元人民币，取消发行规模和只数均较8月有所减少。

以下为9月以来公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网和中国债券信息网) 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规

(亿元) 9月26日 成都市兴蓉环境股份有限公司 超短融 5 9月23日 黑龙江建设集团有限公司 超短融 5 9月22日 中国重型汽车集团有限公司 超短融 8 9月21日 泰州华信药业投资有限公司 中票 10 9月13日 中国商用飞机有限责任公司 超短融 25 9月12日 安徽淮海实业发展集团有限公司 中票 4 9月9日 江苏省华建建设股份有限公司 短融 3.5 9月6日 天津泰达投资控股有限公司 中票 20 9月5日 河北省国有资产控股运营有限公司 中票 5 9月2日 浙江恒逸集团有限公司 中票 5 9月2日 广西北部湾国际港务集团 中票 10

合计 100.5

路透统计，8月中国信用债市场有31只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计292亿元，取消发行规模和只数均较7月出现反弹。 (完) (整理 侯向明；审校 张喜良)

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