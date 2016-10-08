中国新债：国开行下周二增发至多220亿四期债，期限三、七、10和20年

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京10月8日 - 中国国家开发银行 周六公告，将于下周二(11日)招标增 发四期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限包括三年、七年、10年和20年。 上述四期债分别为该行今年第八期 、七期 、13期CN1 60213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为2.72%、3.24%、3.05%和3 .80%。 具体发行条款如下： 2016年第八期、第七期、第13期、第五期增发债 ------------------------------------------------------------------- 发行上限 3年：40亿元；7年：40亿元；10年：100亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/7/10/20年固息 招标时间 3/7年 10月11日9:30-10:30 10/20年 9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 10/13 起息日 3年：3月3日；7年：2月25日；10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 10/12-10/13 上市日 10/17 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。