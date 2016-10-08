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亚洲 | 2016年 10月 8日 星期六 11:07 BJT

中国新债：国开行下周二增发至多220亿四期债，期限三、七、10和20年

路透北京10月8日 - 中国国家开发银行 周六公告，将于下周二(11日)招标增
发四期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限包括三年、七年、10年和20年。
    
    上述四期债分别为该行今年第八期 、七期 、13期CN1
60213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为2.72%、3.24%、3.05%和3
.80%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第八期、第七期、第13期、第五期增发债
    -------------------------------------------------------------------
    发行上限        3年：40亿元；7年：40亿元；10年：100亿元；20年：40亿元
    期限/计息方式   3/7/10/20年固息
    招标时间        3/7年 10月11日9:30-10:30 
                    10/20年 9:30-11:10     
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          10/13
    起息日          3年：3月3日；7年：2月25日；10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          10/12-10/13
    上市日          10/17
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
    -----------------------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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