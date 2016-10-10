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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 15:46 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月10日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *进出口行      50              1       *2.2311%      固息增发债    9/29-10/10
                50             10       *3.1230%      固息增发债
                20             20       *3.4009%      固息增发债
                       (2016年第八、第10期和2015年第19期增发债)   
 *农发行       40              3        2.6967%       固息增发债    10/11-10/12
               60              5        2.8688%       固息增发债
               30              7        3.0155%       固息增发债
               70             10        3.0450%       固息增发债
                       (2016年第20、21、17和18期增发债)
 *国开行      至多40            3       周二招标      固息增发债    10/12-10/13
              至多40            7                     固息增发债
              至多100          10                     固息增发债
              至多40           20                     固息增发债
                       (2016年第八、第七、第13和第五期增发债)      
 
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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