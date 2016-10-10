《中国金融债发行日程表》--10月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *进出口行 50 1 *2.2311% 固息增发债 9/29-10/10 50 10 *3.1230% 固息增发债 20 20 *3.4009% 固息增发债 (2016年第八、第10期和2015年第19期增发债) *农发行 40 3 2.6967% 固息增发债 10/11-10/12 60 5 2.8688% 固息增发债 30 7 3.0155% 固息增发债 70 10 3.0450% 固息增发债 (2016年第20、21、17和18期增发债) *国开行 至多40 3 周二招标 固息增发债 10/12-10/13 至多40 7 固息增发债 至多100 10 固息增发债 至多40 20 固息增发债 (2016年第八、第七、第13和第五期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。