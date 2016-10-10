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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 12:50 BJT

《中国地方债发行日程表》--10月10日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *江苏        104.5      3年       2.40%      一般地方债     10/11
              155        5年       2.55%
              155        7年       2.73%  
              104       10年       2.71% 
               82.5      3年       2.40%      专项地方债     10/11 
              121        5年       2.55%         
              121        7年       2.73%
               81       10年       2.71%
 *安徽         51.2494   3年      周二招标    一般地方债     10/12
               50        5年
               36        7年
               36       10年 
               77.6913   5年      周二招标    专项地方债     10/12
               77        7年
 *湖南        200        3年      周四招标    专项地方债     10/14 
              200        5年
              250       10年
 *青海       0.3226      3年      周五招标    一般地方债     10/17 
             0.565       5年
             0.565       7年
             0.565      10年    
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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