重温稿-中国经济：进一步精简政府核准投资项目，简化外企等审批管理--国务院

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月8日 - 中国国务院周六召开常务会议，确定进一步精简政府核准的投资项目，以深化改革更大释放市场活力；并决定简化外资企业等审批管理，营造扩大开放的更好环境。
中国政府网公布的会议内容显示，会议决定，将国家规划范围内有明确标准的投资项目核准权下放，其中，对集装箱专用码头、内河航运航电枢纽、车用发动机、城市快速轨道交通等投资项目，可下放由省级政府根据国家相关规划、准入标准等核准。
中国铁路总公司投资的铁路、桥梁、隧道等项目由其自行决策；并研究加大医疗、教育、文化、体育等社会领域向民间投资开放力度。
“在2013年、2014年两次精简政府核准的投资项目基础上，进一步下放核准项目，...有利于调动各方发展积极性，促进市场主体扩大合理有效投资。”会议指出。
会议并决定，对钢铁、煤炭、电解铝等产能严重过剩行业，各地不得以任何方式新增产能，原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业；同时严格落实监管责任，强化节地节能节水、技术、安全等准入“门槛”，对环境影响大、风险高的项目严格环评审批。
会议同时确定，今后举办外商投资企业，凡不涉及2015年版《外商投资产业指导目录》中禁止类、限制类和鼓励类中有股权、高管要求的规定等准入特别管理措施的，企业设立及变更一律由审批改为备案，且备案不作为办理工商、外汇登记等手续的前置条件。
“采取这一改革措施，外商投资企业设立及变更审批将减少95%以上。”会议要求，有关部门要有针对性地加强投资促进和服务，同时强化事中事后监管；下一步还要根据扩大对外开放的要求，继续优化准入特别管理措施。
会议还通过《全国农业现代化规划》，促进农业升级、农村发展、农民增收。要推进体制机制创新，引导农户依法自愿有序流转土地经营权，发展多种形式的适度规模经营；同时优化农业产业布局，增强粮食等重要农产品安全保障能力。
此外，要促进农业现代化与新型城镇化相辅相成，强化地方主体责任，因地因城施策，保障居民基本住房需求，“努力实现住有所居，促进房地产市场平稳健康发展。”（完）
参看详情，请点选中国政府网：here (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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