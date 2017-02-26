重温稿-中国证券：以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任--证监会副主席

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。 他在国务院新闻办的新闻发布会上指出，证监会将继续支持和鼓励那些经营比较规范、能力比较突出、内控比较有力的行业机构，支持和鼓励其打造功能齐备，具有核心竞争力，甚至具有国际竞争力的一流投资银行和资产管理机构。
“推动行业建立自我约束机制，以后不能仅靠监管部门来收拾、来处罚，自身要有这个动力来加强内控和合规。”李超称，证监会还要加大监管执法的力度，严肃处理违法违规行为。
在推进多层次资本市场体系建设方面，证监会副主席赵争平表示，新三板今年改革是要把融资、交易等核心功能进一步提升，要实现一个大的质的提升。改革重点是完善市场分层，通过分层管理，把发行、交易、投资者准入和监管，把多方面的改革串起来，为众多的挂牌企业提供差异化的制度供给，重点去支持那些创新能力强、诚实守信、运作规范、前景广阔的中小微企业加快发展。（完）
浏览发布会详情，点选 here （完） (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +