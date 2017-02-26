重温稿-中国央行：境外投资占中国债市比重约1.2%，增长潜力很大--副行长

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
央行网站周日刊登新闻稿援引潘功胜并介绍称，截至2016年末，中国债券市场余额达63.7万亿元人民币，位居全球第三、亚洲第二，公司信用类债券余额16.5万亿元，位居全球第二、亚洲第一，债券品种丰富，交易工具序列齐全，已经具备相当的市场深度与广度。
近年来，央行积极推动中国债券市场对外开放，积极支持境外机构在境内发行债券。同时积极引进境外投资者投资中国债券市场，不断扩大主体范围，逐步丰富交易工具，相关资金汇入汇出也已基本没有限制。
针对彭博公司将于2017年3月1日推出两项包含中国债券市场的彭博巴克莱固定收益指数，潘功胜表示，将中国债券市场纳入国际主要债券指数，可以更准确地反映全球债券市场整体状况，有利于全球投资者更合理地配置债券资产，央行对此表示欢迎和支持。
截至目前，世界银行等国际开发机构、波兰、韩国等外国政府及多家国际性商业银行和非金融企业，已累计发行人民币债券或SDR债券达687亿元。（完）
欲览详情，请点选央行网站： here (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +