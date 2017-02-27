更新版 1-中国汇市：人民币小幅震荡微收升，结汇较多区间运行格局难改

* 人民币先抑后扬微收升 * 客盘供需基本平衡，汇价缺乏波动条件 * 大行结汇偏多推升午后汇价 * 内外部环境均支持汇价区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月27日 - 人民币兑美元即期周一震荡微收升，中间价则跌逾150点。交易员指 出，国际外汇市场均大体稳定，而中国监管层严格审查真实性购汇需求，令投机需求无从下手；另外市场对人 民币再度走贬的时机看法分歧，有利于人民币维持区间波动。午后大行结汇偏多，推升汇价。 他们并表示，年初以来离岸汇价持续高于在岸，但近期离岸人民币资金流动性基本平稳，且相关期限隐含 波动率均持续回落，表明外部资金亦无意推低人民币汇率。市场关注周二晚间美国总统特朗普新闻会是否会传 递出其经济政策的更多细节。 “美元指数挺稳定的，欧元也比较稳定，就人民币在涨。今天看不到特别的消息，可能有人在抛售美元。 ”一外资行交易员称。 她并表示，去年2-3月期间央行在掉期市场有很多一年期的空头头寸，如果今年不续做，会释放出不少美 元流动性。 亦有中资行交易员表示，市场上都没什么交投意愿，外盘不动，源头需求不足也卡了一部分，另外大家也 都观望，认为除非有非常舒服的位置才会出手。 监管层对结售汇的真实性审查从未放松，中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击 外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。 全球汇市方面，美元兑日圆自稍早所及两周半低位微幅上涨，但兑其他货币难以录得涨幅，投资者静待美 国总统特朗普本周讲话，以寻求有关其经济议程的线索。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8714 6.8718 0.01% FXS> 中间价 6.8814 6.8655 -0.23% 成交额<CNYSPTVOL=C 189.91亿美 201.01亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 86 日低6.8786 日高6.87 今年以来升贬幅度 1.14% 2005年汇改以来升贬 20.45% 幅度 一年期美元/人民币 1330 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8619 6.8505 一年期NDF<CNY1YNDF 7.091 7.0748 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8733；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2648、6.1328和8.5 366。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)