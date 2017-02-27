重温稿-《中国新债预测》国开行1/7/20年债预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%

* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 * 招标时间：2月28日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.09%-3.22%；4.08%-4.13%；4.25%-4.28% * 预测均值：3.15%；4.10%；4.27% 路透北京2月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。 上海一银行交易员说，“估计明天需求一般，明天刚好月底，下午钱就有点紧了...不 过一年的需求一直在，比如货币基金啥的肯定得买，明天表现估计会相对好点。” 他并称，现券近期一直在追随国债期货走势，总体呈现窄幅震荡，而且适逢中国两会（ 全国人大和政协会议）即将召开，市场亦在等待新的讯息传出。 “最近（市场）都是在纠结，前几天的利空也消化了，这种胶着走势的情况下，大家也 不知道未来会怎样，（招标品种中）短期的可能还好点，较长期限的应该会贴着二级。”华 北一券商交易员说。 今日一级市场方面，中国农业发展银行下午招标增发的三年期绿色金融债，中标收益 率为3.7730%；同时招标的七年期固息债，中标收益率为4.0952%，两期债对应投标倍数3.03 倍和3.68倍。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、七和20年最 新收益率为3.2808%、4.1146%和4.2850%。 明日招标三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第 二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9 分销期 3/1-3/2 上市日 3/6 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；7年：0.10%；20年：0.20% ----------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)