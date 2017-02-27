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亚洲 | 2017年 2月 28日 星期二 06:17 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元在特朗普国会演说前持稳，日圆下跌

    * 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划
    * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节
    * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨

 (新增汇率表格)
    路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括
美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的
讲话。
    
    美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他
涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍
。            
    
    不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影
响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案，
晚于很多投资者希望的时间。
    
    努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年
底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。

    “从短期成长预期，以及希望尽早看到税改的具体细节方面来看，这两点都与市场的预
期不符，”他说。
    
    美元指数      尾盘上升0.03%，至101.12，稍早跌至100.69。
    美元兑欧元      跌0.27%，至1.0588美元，兑日圆      上涨0.51%，至112.75日圆。
    
    由于特朗普经济政策的影响短期可能不会显现，投资者聚焦在目前经济增长是否足以促
使美联储在短期内升息。
    
    美元逆转周一稍早的弱势，日圆下跌，因美国公债收益率从逾一个月低位回升，暗示市
场认为未来几个月美国升息的几率增加。
    
    “我认为，驱动汇市的基本面因素是利差，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门
全球主管Marc Chandler说。
    
    Chandler表示，美元和日圆的走势与日本和美国10年期公债利差的联动性触及逾十年来
最高。
  
    达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美联储可能需要在短期内加息，以避免落后于
通胀的发展。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0585   1.0560   +0.24   +0.68   1.0513
    美元/日圆                   112.67   112.18   +0.44   -3.59   116.87
    欧元/日圆                   119.30   118.36   +0.79   -3.12   123.14
    美元/瑞郎                   1.0087   1.0073   +0.14   -0.89   1.0178
    英镑/美元                   1.2442   1.2465   -0.18   +0.86   1.2336
    美元/加元                   1.3180   1.3090   +0.69   -1.86   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8615   6.8525   +0.13   -1.59   6.9726
    澳元/美元                   0.7671   0.7669   +0.03   +6.32   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0681   1.0638   +0.40   -0.34   1.0717
    欧元/英镑                   0.8507   0.8475   +0.38   -0.13   0.8518
    新西兰元/美元               0.7190   0.7199   -0.13   +3.59   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3686   8.3725   -0.05   -3.11   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.8618   8.8478   +0.16   -2.47   9.0858
    美元/瑞典克朗               9.0598   9.0380   +0.24   -0.53   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5929   9.5441   +0.51   +0.14   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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