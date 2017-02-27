更新版 1-《全球汇市》美元在特朗普国会演说前持稳，日圆下跌

* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以及希望尽早看到税改的具体细节方面来看，这两点都与市场的预 期不符，”他说。 美元指数 尾盘上升0.03%，至101.12，稍早跌至100.69。 美元兑欧元 跌0.27%，至1.0588美元，兑日圆 上涨0.51%，至112.75日圆。 由于特朗普经济政策的影响短期可能不会显现，投资者聚焦在目前经济增长是否足以促 使美联储在短期内升息。 美元逆转周一稍早的弱势，日圆下跌，因美国公债收益率从逾一个月低位回升，暗示市 场认为未来几个月美国升息的几率增加。 “我认为，驱动汇市的基本面因素是利差，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门 全球主管Marc Chandler说。 Chandler表示，美元和日圆的走势与日本和美国10年期公债利差的联动性触及逾十年来 最高。 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美联储可能需要在短期内加息，以避免落后于 通胀的发展。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0585 1.0560 +0.24 +0.68 1.0513 美元/日圆 112.67 112.18 +0.44 -3.59 116.87 欧元/日圆 119.30 118.36 +0.79 -3.12 123.14 美元/瑞郎 1.0087 1.0073 +0.14 -0.89 1.0178 英镑/美元 1.2442 1.2465 -0.18 +0.86 1.2336 美元/加元 1.3180 1.3090 +0.69 -1.86 1.3430 美元/离岸人民币 6.8615 6.8525 +0.13 -1.59 6.9726 澳元/美元 0.7671 0.7669 +0.03 +6.32 0.7215 欧元/瑞郎 1.0681 1.0638 +0.40 -0.34 1.0717 欧元/英镑 0.8507 0.8475 +0.38 -0.13 0.8518 新西兰元/美元 0.7190 0.7199 -0.13 +3.59 0.6941 美元/挪威克朗 8.3686 8.3725 -0.05 -3.11 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8618 8.8478 +0.16 -2.47 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0598 9.0380 +0.24 -0.53 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5929 9.5441 +0.51 +0.14 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)